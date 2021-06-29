Силуанов рассказал о повышении трат на экономику России

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о росте трат на экономику России в 2020 году по сравнению с докризисным уровнем в 17%. Статья главы ведомства опубликована в журнале «Финансы».

При этом расходы на социальную политику увеличились на 10% по сравнению с показателями до пандемии коронавируса.

При формировании антикризисной программы правительство страны позаботилось о поддержке секторов, групп бизнеса и категорий экономических агентов, которые оказались под ударами, — считает Силуанов.

Также, по его словам, необходимо заняться доработкой бюджетной политики, так как коронавирус ввёл свои коррективы в мировую экономику.

Министр подчеркнул, что последствия пандемии будут наблюдаться во всех возможных перспективах. Так, к концу 2022 года возможно усиление социального неравенства, понизится качество человеческого капитала, деловая активность будет восстанавливаться неравномерно.

Ранее Антон Силуанов призвал ответственно относиться к деньгам налогоплательщиков. Также министр добавил, что его нервируют неэффективные решения о расходах государственного бюджета.