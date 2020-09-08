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Экономика

Силуанов рассказал о проекте бюджета на 2021-2023 годы

17:23, 08 сентября 2020
Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, проект предусматривает постепенный выход «на нормальные финансовые принципы, финансовые правила».

Он также уточнил, с 2022 года страна вернётся в обычный «бюджетный ритм», перейдёт от мер господдержки, введённых во время пандемии коронавируса, к стандартной бюджетной политике.

Резкий выход из государственного стимулирования может быть чреватым для экономики в целом. Поэтому мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года, — отметил Силуанов во время стратегической сессии Московского финансового форума.

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов заявил, что государственные меры поддержки экономики РФ достигли своей цели, но далее стоит ожидать возврата к докризисному режиму экономических отношений. 

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