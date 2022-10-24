Силуанов рассказал, как потолок цен на нефть отразится на рубле

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Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, как потолок цен на нефть может повлиять на рубль. По его словам, пока непонятно, как скажется на бюджете введение потолка цен на нефть, приводит слова министра РБК.

При ограничении экспортной выручки рубль скорректируется и компенсирует бюджету часть потерь, считает министр. Планируемый Западом механизм ограничения цен на российскую нефть несет определенные риски для бюджета. Но в то же время эффекты могут быть и обратными за счет возможного скачка мировых цен и колебаний более слабого рубля.

Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов, - сказал Силуанов.

Ранее австралийское издание The Conversation заявило, что Западу следует пересмотреть политику антироссийских санкций, поскольку нынешние меры лишь повышают доходы Москвы. Ограничение цен на продажу нефти, принятое в Евросоюзе, приведет только к росту цен на энергоносители и вызовет скачки инфляции по всему миру. При этом Россия без труда находит желаюших покупать у нее нефть, уверяет издание.