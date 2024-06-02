Силуанов предупредил об уголовном наказании за уход от уплаты нового НДФЛ

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Антон Силуанов

Россияне едва ли начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ, заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в противном случае нарушителям грозит уголовное наказание.

Один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений: наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная... мне кажется, что вряд ли это произойдет, — считает Силуанов.

В конце мая правительство России одобрило законопроекты по совершенствованию налоговой системы. По задумке, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Корпоративный налог на прибыль повысят с 20% до 25%.

Политолог Сергей Марков объяснил, что налоговая реформа в России связана с запросом общества на справедливость, мировым опытом и укреплением государства. По его словам, введение пятиступенчатой шкалы налогообложения говорит о победе «государственной части элиты».