Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявить дефолт
Силуанов: при попытке Запада объявить дефолт по евробондам Россия будет судиться
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:52, 11 апреля 2022
Антон СилуановФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности Москвы доказывать в суде, что Россия старалась выполнить обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. На такой шаг Москва пойдёт при попытке Запада объявить ей дефолт, отметил он в беседе с «Известиями».
Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платёжки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях, — подчеркнул министр.
Минфин 6 апреля из-за санкций не смог исполнить обязательства по евробондам в валюте, совершив выплату в рублях.
Ранее стало известно, что Антон Силуанов отчитался о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу. Он отметил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США.