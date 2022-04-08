Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявить дефолт

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины в этом году сократится на 45%, России — на 11,2%, Европы и Центральной Азии — на 4,1%. Об этом говорится в докладе банке об экономике региона Европы и Центральной Азии, пишет ТАСС.

При этом падение ВВП Украины будет зависеть от продолжительности конфликта. Что касается обнародованного прогноза, то неопределённость по его поводу «беспрецедентно высока», отмечает банк. Он зависит от того, как будут происходить...