Силуанов предупредил об обесценивании зарплат

https://static.news.ru/photo/9d7ea696-c44a-11eb-803b-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост инфляции в стране, достигший уже 5,9%, свидетельствует о «перегреве». Об этом он заявил на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021, трансляция которой велась на сайте форума.

Если продолжать повышать объём расходов бюджета, то возрастёт угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан, — заявил Силуанов.

Он также отметил, что чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономическому росту России может помешать не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции. При этом, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, инфляция в России по итогам 2021 года должна составить от 4,5% до 5%.