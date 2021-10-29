Силуанов предложил вывести «Санитарный щит» на глобальный уровень

Российский проект «Санитарный щит» необходимо вывести на глобальный уровень. С таким предложением выступил министр финансов России Антон Силуанов. Его слова приводит пресс-центр ведомства.

Он считает, что такой механизм мог бы стать частью обновлённой глобальной архитектуры здравоохранения.

Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи, — отметил министр.

Ранее вице-премьер министр РФ Татьяна Голикова раскрыла подробности о российском здравоохранительном проекте «Санитарный щит»: в его рамках будут созданы лаборатории по изучению и борьбе с заразными вирусами и бактериями.

К 2024 году вице-премьер пообещала создать 15 лабораторий, в которых будут проводиться исследования над «очень заразными вирусами и бактериями». А к 2030 году таких лабораторий должно стать 30, а благодаря работе учёных вакцины будут создаваться всего за четыре месяца.