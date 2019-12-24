https://static.news.ru/photo/3fe2f3cc-266a-11ea-8387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что его коллеги разработали предложение, которое позволило бы чиновникам использовать такси для передвижения.

Мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет, — цитирует ТАСС слова министра финансов.

Как писал NEWS.ru, в правительстве хотят пересадить чиновников с личных автомобилей на такси. Силуанов предложил переорганизовать транспортное обслуживание государственных служащих таким образом, чтобы постепенно отказаться от машин на балансе госорганов в пользу агрегаторов такси. При этом министр предложил денежную компенсацию для чиновников, которые предпочтут такси своим автомобилям.