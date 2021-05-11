Силуанов пояснил слова Мишустина о «жадности» торговых сетей

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Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина о том, что одной из причин роста цен на продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Он пояснил, что премьер говорил о важности соблюдения баланса между извлечением прибыли и социальными задачами перед обществом, передаёт РЕН ТВ.

Целью бизнеса является извлечение прибыли. Но извлечение прибыли должно всегда соизмеряться и социальными задачами, которые несут предприниматели перед обществом. Поэтому нахождение вот этого баланса — это та золотая середина, которой нужно придерживаться, в том числе предпринимателям, — пояснил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что для сдерживания роста цен на продукты сейчас задействуются рыночные инструменты. В первую очередь демпфер. Когда мировые цены идут вверх и отличаются от внутренних, чтобы предупредить вывоз товаров на внешние рынки, часть сверхмаржи изымается и возвращается производителям. По словам Силуанова, этот механизм уже был испробован на нефтепродуктах и показал себя достаточно успешно.

Вторым механизмом он назвал оказание финансовой помощи в виде субсидий производителям. Одним из условий их предоставления является сдерживание цен.

Кроме того, по мнению министра, рост цен сдерживает диалог властей с производителями, готовность находить «здоровые компромиссы».

Выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год Михаил Мишустин одной из причин роста цен на продукты в России назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. При этом он отметил, что у правительства достаточно способов обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.