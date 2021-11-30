Силуанов пообещал выгодный компромисс при решении проблемы долга «Роснано»

При решении проблемы необеспеченного долга «Роснано» и переговорах с кредиторами будет найден компромисс, устраивающий все стороны. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. По его словам, компания проводит реструктуризацию работы под контролем правительства России.

Ведутся определённые переговоры с кредиторами. Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны, — сказал Силуанов.

Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не может. В финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие 2021 года говорилось, что компания обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования со стороны акционера — государства. Предполагается, что без этой помощи она будет не в состоянии обслуживать долг.

Позднее стало известно, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе по выходу из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения её долговых обязательств. При этом после того как МосБиржа прекратила торги облигаций «Роснано», телеведущий Владимир Соловьёв вспомнил выступление Анатолия Чубайса, который уверял сотрудников, что денег у них «очень много», и обратился к Чубайсу с просьбой объяснить происходящее.

Чубайс был главой «Роснано» с момента её основания в 2007 году и до декабря 2020 года, когда он перешёл на должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.