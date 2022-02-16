Силуанов: обязательства перед вкладчиками в случае санкций будут выполнены

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что у России есть свой план на тот случай, если против неё будут введены новые санкции со стороны Запада. По его словам, существует определённый финансовый щит, и страна выполнит все обязательства перед вкладчиками, даже в том случае, если будет использовано отключение банков от SWIFT или запрет на долларовые транзакции. Однако подобные меры всё равно окажут на экономическое состояние государства определённое воздействие, и оно будет ощутимо, пишет РБК.

Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определённая такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть, — сказал он журналистам.

Силуанов также отметил, что отключение российских банков от SWIFT «откладывается», на данный момент «здравый смысл побеждает», если доверять информации западные СМИ. Но даже если этот шаг будет осуществлён, у России есть и иные пути передачи финансовой информации. В частности, речь идёт о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), телетайпе . Он также утрировал, что можно «возить платежки в чемоданах. По мнению главы Минфина, санкции США и ЕС будут «неприятны, но не смертельны» для российской экономики и финансовой системы.

Силуанов также отметил, что сказать о том, что в случае принятия новых санкций страна «ничего не почувствует», нельзя.

Конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведёт к определённой волатильности, но что делать? Не впервой, — отметил глава Минфина.

Силуанов также заметил, что российские банки имеют достаточный объём валютной наличности и должны выдержать ограничения.

Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов, — подчеркнул министр финансов.

Ранее сообщалось, что администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с партнёрами Вашингтона ряд вопросов, касающихся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Сторонам ещё предстоит проработать несколько моментов.