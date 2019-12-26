Пресс-секретарь Министерства энергетики Казахстана Нурлыбек Женисбек сообщил, что инициатива по поводу возможных поставкок казахстанской нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» исходила от Минска. В Нур-Султане подчёркивают, что для такого транзита необходимы переговоры с РФ.

По словам Женисбека, в настоящее время между Казахстаном и Белоруссией продолжаются переговоры, касающиеся соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования. Когда мы по объёмам...