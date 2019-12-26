Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что вопрос выкупа доли Центробанка (ЦБ) в Сбербанке за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) обсуждается, но не публично.
Это вопрос не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать, — цитирует ТАСС Силуанова.
Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция.
Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявлял, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре. В то же время первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что правовых оснований для этой передачи нет. Закон о ЦБ РФ запрещает Банку России продавать свою долю в Сбербанке.