Силуанов: план борьбы с COVID-19 будет профинансирован в полном объёме

План борьбы с распространением коронавируса и нового штамма «омикрон» будет профинансирован в полном объёме. В нём, в частности, предусмотрены меры по поддержке людей, пострадавших от инфекции, а также по лекарственному обеспечению системы здравоохранения. В ближайшее время план действий обнародует кабмин, приводит ТАСС слова главы Минфина Антона Силуанова.

Мы уложимся в те параметры бюджета, те балансы, которые мы приняли на текущий год. <...> Мы в полном объёме обеспечим план деньгами, — сказал министр в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 187,8 млн рублей на проведение исследований интраназальной вакцины от коронавируса. Проект соответствующего решения должны подготовить и представить кабмину Минздрав и Минфин до 21 января.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился нарастить объёмы тестирования на коронавирус. По его словам, ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила о стремительном росте числа новых случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным на 14 января, прирост составил 23 820 случаев, что на 12,5% больше показателя предыдущих суток.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков ранее предположил, что пятая волна COVID-19 продлится в России полгода. По его словам, в Европе волна штамма «омикрон» уже идёт на спад, а в РФ только начинается.