Силуанов: налоговики начинают проверки в случае «бунта» ИИ

https://static.news.ru/photo/2a743586-2cd7-11eb-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФНС России/facebook.com

Внедрение и использование самых современных технологий позволяет Федеральной налоговой службе России (ФНС) отправляться на проверки только в случае, когда искусственный интеллект «бунтует» и становится понятно, что система управления рисками зашкаливает, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Все остальные процедуры, отметил чиновник, проводятся в режиме онлайн.

Министр добавил, что главная задача ФНС заключается в создании комфортной среды для налогоплательщиков. Руководитель ведомства считает, что даже система принуждения производить соответствующие перечисления в бюджет должна быть «приятной».

Главное, чтобы не было видно [работы налоговой]. У нас уже есть такие сервисы — самозанятые, вообще не взаимодействуют с налоговой <...> Эту практику, когда налоговую службу не видно и не чувствуется, но налоги идут, налоги пополняют казну государства, эту функцию надо расширять, — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что фискальная функция ведомства важна для того, чтобы в стране могли финансировать дороги, здравоохранение, образование, но при этом важно ещё и то, как это делается. Он также рассказал, что сейчас некоторые ведомства, которые собирают информацию, уже становятся ненужными, поскольку ФНС получает большой объём информации через контрольно-кассовую технику.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с COVID-19. Речь шла о сумме более чем 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд — на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.