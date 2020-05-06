Силуанов отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Глава российского Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, даже в больнице глава кабмина постоянно находится на телефонной связи.
Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве, — заявил Силуанов в интервью газете «Ведомости».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин находится на лечении в одной из государственных клиник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Он подчеркнул, что премьера лечат препаратами, рекомендуемыми Минздравом пациентам с данным диагнозом.