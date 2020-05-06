Силуанов отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

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Министр финансов Антон Силуанов высказался не в пользу предложения раздавать деньги населению «с вертолёта». Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается.

Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий. Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь...