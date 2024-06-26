Силуанов отметил рост реальных зарплат россиян Силуанов: реальные доходы россиян выросли на 5,8%

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Антон Силуанов

Реальные доходы россиян выросли на фоне роста российской экономики, заявил на слушаниях по проекту федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год» в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в России также отмечен рост промышленного производства.

Экономика показала хорошие результаты. Темпы роста экономики составили 3,6%. Рост промышленного производства составил 3,8%, что стало самым высоким результатом за последнее десятилетие. Но что главное, что в этих условиях нам удалось достигнуть роста реальных заработных плат и реальных доходов населения. Реальная зарплата прибавила 8,2%, а реальные доходы — 5,8%, — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что сейчас Пенсионному фонду хватает денег для индексации выплат работающим пенсионерам. По его словам, раньше денег на эти цели не хватало.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ-2024 заявила, что регулятор придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их.