Ослабление рубля в какой-то мере сдерживается бюджетным правилом, однако на курс всё равно влияют цены на нефть.
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Бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля. Но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти влияют на курсовые соотношения, — отметил министр.
Бюджетное правило является мерой сдерживания расходов бюджета для обеспечения финансовой ответственности и устойчивости государственного долга путём количественных ограничений бюджетных показателей. Бюджетное правило в РФ оговаривает пополнение Фонда национального благосостояния за счёт доходов нефтегазовой отрасли.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что поправки в федеральный бюджет России на текущий год не предполагают смягчения бюджетного правила, писал NEWS.ru.
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