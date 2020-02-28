https://static.news.ru/photo/51fe0742-5a3e-11ea-b3e8-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля в какой-то мере сдерживается бюджетным правилом, однако на курс всё равно влияют цены на нефть.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Отвечая на вопросы журналистов, глава Минфина констатировал, что ослабление национальной валюты действительно имеет место. По его словам, в первую очередь оно обусловлено снижением цен на нефть.

Бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля. Но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти влияют на курсовые соотношения, — отметил министр.

Бюджетное правило является мерой сдерживания расходов бюджета для обеспечения финансовой ответственности и устойчивости государственного долга путём количественных ограничений бюджетных показателей. Бюджетное правило в РФ оговаривает пополнение Фонда национального благосостояния за счёт доходов нефтегазовой отрасли.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что поправки в федеральный бюджет России на текущий год не предполагают смягчения бюджетного правила, писал NEWS.ru.