Силуанов: объём ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/eb2e96ba-8230-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На конец 2020 года объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) составит около 7 трлн рублей. В этот показатель входят и запланированные траты. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр пояснил, что этих средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть.

Учитывая все траты текущего года на конец текущего года, мы ожидаем около 7 трлн рублей в ФНБ. Если смотреть на цены на нефть — как сегодня, нам до 2024 года этого ресурса будет достаточно, — отметил Силуанов в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Силуанов заявил, что российские власти выделили дополнительный финансовый ресурс для сдерживания распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии, писал NEWS.ru.