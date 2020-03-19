https://static.news.ru/photo/e39df9b2-6a17-11ea-8143-fa163e6e4271_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк может стабилизировать курс рубля, начав продавать валюту на рынке. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что это принципиальное решение Центробанка позволит осуществлять операции по продаже валюты на бирже.

Это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 19 марта курс евро доходил до 89,6 рубля, за доллар давали 81,97 рубля. При этом стало известно, что Центробанк начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния. Связано это с продажей пакета акций Сбербанка российскому правительству.

Как сообщал NEWS.ru ранее, российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо. Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%.