https://static.news.ru/photo/32f41e4a-266d-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что увеличение динамики экономического развития России в октябре–ноябре является результатом исполнения национальных проектов.

В последние месяцы мы видим увеличение динамики экономического развития, особенно в октябре — это 2,3%, в ноябре — 1,6%. Даёт уже результат реализация национальных проектов, — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, реализация нацпроектов доказала эффективность выстраивания основных задач по проектному принципу и сейчас госпрограммы планируется структурировать по этому же принципу. Ещё одним важным итогом 2019 года он назвал переход к стимулирующей бюджетной политике.

Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявил, что в 2019 году реальные доходы граждан страны начали расти после снижения в предыдущие годы. Добиться этого удалось благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции. России удалось изменить тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения. По его словам, это важнейший конечный показатель работы правительства.