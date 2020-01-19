https://static.news.ru/photo/0da445c6-3aad-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержка семей является приоритетом для правительства, заявил и.о. первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов.

По его словам, решить эту задачу необходимо несмотря на то, сколько ресурсов для этого потребуется.

В свою очередь и.о. заместителя председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что в сейчас имеются все составляющие, чтобы решать поставленные главой государства задачи.

Есть ресурсы и воля — все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи, — отметила в интервью каналу «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов сообщил, что одной из основных задач обновлённого правительство должно стать обеспечение бюджетной стабильности. Он выразил уверенность, что новый кабмин не откажется от принципов макростабильности и правил, которыми руководствовались власти при подготовке бюджета.