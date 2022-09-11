Силуанов назвал предстоящий трехлетний бюджет самым сложным в своей карьере

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Антон Силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов признал, что предстоящий трехлетний бюджет будет самым сложным в его карьере. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в фильме, посвященном 220-летию Минфина России.

Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере, — сказал Силуанов.

Министр отметил, что при подготовке проекта бюджета на 2023–2025 годы в него закладываются средства на достижение технологического суверенитета России. Столкнувшись с санкциями и ограничениями, правительство выяснило, что в стране не производится целый ряд критических технологий, пояснили министр. Поэтому вопрос восполнения компетенций, которые раньше Россия получила из-за границы станет достаточно длительной программой, но без нее невозможно будет обеспечить технологический суверенитет.

На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их, — пояснил Силуанов.

В новом бюджете будут учтены объемы экспорта энергоносителей, которые непосредственно влияют на объем их добычи. От этого также зависит бюджет страны.

Поэтому в новом варианте бюджетных правил мы хотим учесть и этот тоже показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе, — рассказал глава Минфина.

Ранее Силуанов заявил, что финансовый суверенитет для России означает «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». По его словам, тема финансового суверенитета является «очень важной» для России и она не может опираться лишь на армию и флот.