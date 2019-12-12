https://static.news.ru/photo/f5ac73b2-1ce3-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ направит в 2020–2021 годах на программу импортозамещения 1,5 трлн руб. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

У нас была вот комиссия по импортозамещению, говорили, что на следующие два года только более 1 трлн 500 млрд руб. будет направлено на цели импортозамещения, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

10 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что доволен тем, как идёт импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что в этом и следующем годах на увеличение доли использования российского оборудования запланировано финансирование проектов по импортозамещению в размере около 1,3 трлн рублей.

Ранее учёные подсчитали, что российские потребители каждый год теряют 445 млрд рублей — такова плата за продовольственные контрсанкции, которые ввело правительство РФ. К этим выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет. За годы действия эмбарго об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.

Россия запретила импортировать продукты из государств, которые наложили на Москву санкции из-за присоединения Крыма в 2014 году. Как писал NEWS.ru, в августе правительство продлило срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в страну в рамках контрсанкций. Сжигать, давить и утилизировать другими доступными способами будут до 31 декабря 2020 года.