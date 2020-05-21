Силуанов допустил компенсацию выпавших доходов за счёт займов

https://static.news.ru/photo/78fe6a88-9b77-11ea-b90c-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не обсуждают отмену бюджетного правила и заложенных в нём параметров цены на нефть. Выпадающие доходы из всех несырьевых источников можно компенсировать за счёт дополнительных заимствований в 2021 году, по мнению главы Минфина.

Как передаёт «Интерфакс», Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило уже прошло несколько проверок на прочность, в частности, когда цены на нефть опустились ниже $10 за баррель. Курс национальной валюты при этом «реагировал не очень остро», а инфляция была даже ниже ожидаемых значений.

Министр отметил, что в 2020 году объём займов будет увеличен по сравнению с ранее установленными параметрами бюджета. Минфин ожидает значительный спад в поступлении налогов из сфер, не связанных с добычей сырья. Также необходимо направить дополнительные ресурсы на поддержку экономики.

Можно будет подумать над тем, чтобы частично временное снижение ненефтегазовых доходов покрыть за счёт дополнительных заимствований в 2021 году, — предположил Силуанов.

NEWS.ru ранее приводил разъяснения Минфина о механизме защиты бюджета и курса нацвалюты с помощью бюджетного правила. В случае падения цен на нефть ниже заданной отметки, недополученные доходы компенсируются из Фона национального благосостояния (ФНБ). Для этого проводятся операции на открытом рынке, которые компенсируют сокращение притока иностранной валюты и оказывают стабилизирующее воздействие на курс рубля.



