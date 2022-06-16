Силуанов: держатели российских евробондов получат выплаты в рублях Сиуанов: иностранные инвесторы будут получать выплаты по еврооблигациям в рублях с конвертацией в национальную валюту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Минфин России продолжит делать все возможное для того, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российским евробондам в рублях с их дальнейшей конвертацией в национальную валюту, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе ПМЭФ. Он подчеркнул, что РФ продолжит добросовестно выполнять свои обязательства перед инвесторами, несмотря на ограничения Запада, пишет РИА Новости.

Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени, — заявил Силуанов.

По мнению министра, задача Минфина заключается не в том, чтобы заставить держателей евробондов получать свои выплаты, а в том, чтобы их обеспечить.

Мы сделаем все, чтобы лошади пришли на водопой, но захотят они получать [выплаты по евробондам] или не захотят — это уже не наше дело. Сделать так, чтобы доступ к воде был, — мы это сделаем, — пояснил Силуанов.

Согласно оперативному докладу Счетной палаты об исполнении бюджета, за I квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3%, или $2,6 млрд. Рост доходов вызван увеличением в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской валюте.

Еще одним фактором стала выплата 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022». За этот период федеральный бюджет показал профицит в размере 1,1 трлн рублей.