Силуанов: безработица в РФ приближается к докризисным трендам

https://static.news.ru/photo/96e905d2-f1e2-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработица в России приближается к докоронавирусным трендам, а потребительский спрос постепенно восстанавливается, рассказал на полях Московского финансового форума глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии (коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). — NEWS.ru) То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, всё восстанавливается, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он добавил, что Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы. По его словам, проект предусматривает постепенный выход «на нормальные финансовые принципы, финансовые правила». Он также уточнил, с 2022 года страна вернётся в обычный «бюджетный ритм», перейдёт от мер господдержки, введённых во время пандемии коронавируса, к стандартной бюджетной политике.

Силуанов также подчеркнул, что государственные меры поддержки экономики РФ достигли своей цели, но далее стоит ожидать возврата к докризисному режиму экономических отношений. Глава Минфина ожидает, что дефицит российского бюджета по итогам 2020 года составит около 4% ВВП. С 2022 года страна должна перейти к стандартной бюджетной политике, отметил Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года, писал NEWS.ru. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ранее ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%. Аналитики отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки.