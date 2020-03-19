В начале недели Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в которых закладывалась цена на нефть в $20, а курс доллара по 100 рублей. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в беседе с NEWS.ru отметил, что худший сценарий Сбербанка в нынешней ситуации вполне вероятен.
По мнению Гойхмана, пока он не предопределён с высокой степенью реальности, однако возможен при сочетании неблагоприятных факторов. Среди них эксперт прежде всего назвал распространение коронавируса в течение нескольких кварталов с изоляцией целых стран и значимое падение деловой активности. Фактически — рецессией глобальной экономики с темпами роста в пределах 1%.
Это приведёт к ещё большему снижению спроса на нефть. Оно может сочетаться и с шоком предложения, если экспортёры ОПЕК и России реализуют свои планы увеличения добычи со 2 квартала суммарно на величину около 4 млн баррелей в сутки. В совокупности, в таком случае, переизбыток нефти может составить 4-10 млн баррелей в день в ближайшие месяцы, то есть примерно 4-10% от сложившегося уровня потребления, — прогнозирует Гойхман.
Он подчеркнул, что такой разворот событий соответствует недавним прогнозам IHS Markit и способен сочетаться «с откровенной демпинговой войной на понижение цены, которую уже сейчас ведут арабские экспортёры». Аналитик назвал «стрессовый» сценарий сильнейшим ударом по российской экономике.
Это может привести не только к замедлению темпов роста ВВП, но и к его абсолютному снижению. В таком случае инфляция может усилиться к 4-5%, а то и выше, реальные доходы населения вновь скатятся в отрицательную зону до минус 1%, безработица способна подняться к 5%. Рубль в этой ситуации получит естественное сильное кризисное давление и способен ослабеть до 90-100 рублей за доллар, — считает Гойхман
По мнению эксперта, банковская система России при таком ходе события также будет испытывать сильнейший стресс. Сбербанк, а также иные крупные госбанки защищены от него в большей степени учитывая возможности государственного финансирования и административной поддержки. Под угрозой — частные банки, особенно небольшие, ориентированные на узкие, в том числе региональные рынки.
Гойхман считает, что противостоять такому развитию событий могут многие, также вполне вероятные следующие обстоятельства:
- Преодоление острой фазы пандемии коронавируса, прежде всего в Европе, как это произошло в Китае, Южной Корее.
- Определённое отрезвление и восстановление здравого смысла на рынках рисковых активов, среди экспортёров нефти,
- Приостановка демпинговых войн и новые попытки достижения компромиссов в договорённостях.
Аналитик при этом не исключил возможность сохранения нефтяных цен в пределах $25-35 и курса рубля в 70-80 рублей за доллар.
Как писал NEWS.ru, в четверг глава кабмина Михаил Мишустин заверил, что кабмин и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка.
Добавьте наши новости в избранные источники