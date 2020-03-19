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В начале недели Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в которых закладывалась цена на нефть в $20, а курс доллара по 100 рублей. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в беседе с NEWS.ru отметил, что худший сценарий Сбербанка в нынешней ситуации вполне вероятен.

По мнению Гойхмана, пока он не предопределён с высокой степенью реальности, однако возможен при сочетании неблагоприятных факторов. Среди них эксперт прежде всего назвал распространение коронавируса в течение нескольких кварталов с изоляцией целых стран и значимое падение деловой активности. Фактически — рецессией глобальной экономики с темпами роста в пределах 1%.

Это приведёт к ещё большему снижению спроса на нефть. Оно может сочетаться и с шоком предложения, если экспортёры ОПЕК и России реализуют свои планы увеличения добычи со 2 квартала суммарно на величину около 4 млн баррелей в сутки. В совокупности, в таком случае, переизбыток нефти может составить 4-10 млн баррелей в день в ближайшие месяцы, то есть примерно 4-10% от сложившегося уровня потребления, — прогнозирует Гойхман.

Он подчеркнул, что такой разворот событий соответствует недавним прогнозам IHS Markit и способен сочетаться «с откровенной демпинговой войной на понижение цены, которую уже сейчас ведут арабские экспортёры». Аналитик назвал «стрессовый» сценарий сильнейшим ударом по российской экономике.

Это может привести не только к замедлению темпов роста ВВП, но и к его абсолютному снижению. В таком случае инфляция может усилиться к 4-5%, а то и выше, реальные доходы населения вновь скатятся в отрицательную зону до минус 1%, безработица способна подняться к 5%. Рубль в этой ситуации получит естественное сильное кризисное давление и способен ослабеть до 90-100 рублей за доллар, — считает Гойхман

По мнению эксперта, банковская система России при таком ходе события также будет испытывать сильнейший стресс. Сбербанк, а также иные крупные госбанки защищены от него в большей степени учитывая возможности государственного финансирования и административной поддержки. Под угрозой — частные банки, особенно небольшие, ориентированные на узкие, в том числе региональные рынки.

Гойхман считает, что противостоять такому развитию событий могут многие, также вполне вероятные следующие обстоятельства:

Преодоление острой фазы пандемии коронавируса, прежде всего в Европе, как это произошло в Китае, Южной Корее.

Определённое отрезвление и восстановление здравого смысла на рынках рисковых активов, среди экспортёров нефти,

Приостановка демпинговых войн и новые попытки достижения компромиссов в договорённостях.

Аналитик при этом не исключил возможность сохранения нефтяных цен в пределах $25-35 и курса рубля в 70-80 рублей за доллар.

Как писал NEWS.ru, в четверг глава кабмина Михаил Мишустин заверил, что кабмин и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка.