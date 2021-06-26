Сигареты в России подорожают

С 1 июля табачные изделия в России будут стоить не менее 107,78 рубля. До этого пачка сигарет в среднем стоила 120 рублей, а с начала июля цена вырастет до 140 рублей, сообщает «Российская газета».

Кроме того, с этого момента из магазинов уберут немаркированный альтернативный табак. Данные меры направлены на борьбу с нелегальной продукцией, эксперты также предлагают уравнять ставки акцизов в ЕАЭС.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля текущего года, однако продавцам дали три месяца на реализацию закупленного до установления ЕМРЦ товара. Аналогичная ситуация развернулась и вокруг немаркированных товаров.

Ранее врач-пульмонолог Максим Новиков заявил, что использующийся в стиках для систем нагревания (СНТ) табак пропитывается глицерином и пропиленгликолем. По его словам, такая технология может привести к выделению вредных веществ.