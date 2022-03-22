Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию
Денис Давыдов
Денис Давыдов
17:52, 22 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию, рассказал глава РЖД Олег Белозёров, его слова приводит РИА Новости. Компания получила уведомление от немецкой фирмы.
Предполагалось закупить 13 поездов на общую сумму €1,1 млрд.
На сегодняшний момент договор об обслуживании действует, — добавил Белозёров.
Как рассказал во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные производители отказались поставлять компоненты для отечественного самолёта МС-21. Он добавил, что партнёры отказываются это делать даже по предоплаченным заказам. Глава ведомства подчеркнул, что полную комплектацию для МС-21 планируется импортозаместить к 2024 году. До конца же этого года в подконтрольную эксплуатацию будет введено два самолёта.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жёсткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.