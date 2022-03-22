Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию, рассказал глава РЖД Олег Белозёров, его слова приводит РИА Новости. Компания получила уведомление от немецкой фирмы.

Предполагалось закупить 13 поездов на общую сумму €1,1 млрд.

На сегодняшний момент договор об обслуживании действует, — добавил Белозёров.

Как рассказал во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные производители отказались поставлять компоненты для отечественного самолёта МС-21. Он добавил, что партнёры отказываются это делать даже по предоплаченным заказам. Глава ведомства подчеркнул, что полную комплектацию для МС-21 планируется импортозаместить к 2024 году. До конца же этого года в подконтрольную эксплуатацию будет введено два самолёта.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жёсткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.