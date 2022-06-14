Siemens объяснила задержку турбины для «Северного потока - 1»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Компания Siemens Energy объяснила причину задержки турбины для «Северного потока — 1». Представители фирмы утверждают, что одну из газовых турбин невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады, пишет ТАСС.

Поводом для объяснений послужило заявление «Газпрома» о вынужденном снижении поставок газа по «Северному потоку — 1» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта концерном Siemens. Он требовался в связи с выявленными техническими неисправностями двигателей.

Из-за неисправностей для прокачки на компрессорной станции «Портовая» можно пользоваться только тремя агрегатами для поставки только 100 млн кубометров в стуки при плане 167 млн кубометров.

В свете санкций, введённых Канадой, для Siemens Energy сейчас невозможно доставить клиентам отремонтированные газовые турбины, — сообщил агентству представитель концерна.

Правительства Канады и Германии в курсе случившегося, сейчас идёт поиск «жизнеспособного решения» случившейся ситуации. Компания уточняет, что для постоянной эксплуатации газопровода турбины нуждаются в регулярном ремонте. Одна из таких турбин была поставлена в Монреаль, где её можно было отремонтировать.

Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток — 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет, — пояснила изданию представитель компании.

Эти турбины приводят в действие компрессоры для повышения давления в газопроводе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» могут быть ограничены. На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.