«Сибуглемет» возглавил экс-премьер Белоруссии Кобяков

https://static.news.ru/photo/96e228da-28d2-11eb-9e09-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кобяков Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Руководителем компании «Сибуглемет» назначен бывший премьер Белоруссии Андрей Кобяков.

Как сообщил ВЭБ.РФ, Кобяков займётся разработкой стратегии компании и будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия. Перед ним также стоит задача увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, он знает Кобякова как «очень порядочного и ответственного человека, профессионала своего дела», проработавшего долгое время в структурах государственной власти Белоруссии.

ВЭБ.РФ является основным кредитором и владельцем холдинга «Сибуглемет».

В августе 2012 года Андрей Кобяков получил назначение на должность главы администрации Александра Лукашенко, а 27 декабря 2014 года занял должность премьер-министра Белоруссии. Освобождён от должности 18 августа 2018 года, с этого времени он является независимым директором, председателем аудиторского комитета совета директоров ОАО «Белгазпромбанк».

Как писал NEWS.ru, в сентябре премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому председателем наблюдательного совета ВЭБа назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко. Членами этого совета помимо Григоренко стали первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента России Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.