Швеция сообщила о первой в мире поставке экологически чистой стали

Шведский производитель экологически чистой стали HYBRIT совершил первую в мире поставку «революционного» металла. Как пишет Reuters, пробную партию чистой стали получила компания Volvo.

В новой технологии роль угля, используемого при производстве стали, выполняют электричество и «зелёный» водород. Таким образом компания планирует в корне изменить сталелитейную промышленность, на которую сейчас приходится около 8% мировых выбросов углекислого газа.

Наша цель — поставить на рынок сталь, не содержащую ископаемых углеводородов, и продемонстрировать технологию в промышленных масштабах уже в 2026 году, — говорится в заявлении компании SSAB, которой принадлежит HYBRIT.

Представители компании, на долю которой приходится 10% углеродных выбросов в Швеции и 7% в Финляндии, назвали пробную поставку чистой стали важным шагом к отказу от ископаемого топлива. В обозримом будущем другая компания H2 Green Steel намерена построить на севере Швеции завод для производства экологически чистой стали. Кроме того, с 2024 года H2 Green Steel займётся получением водорода из возобновляемых источников.

Ранее эксперты заявили, что с постепенным переходом на более экологичные виды энергии водород станет востребованным низкоуглеродным товаром для применения в металлургии, химической промышленности и жилищном хозяйстве в качестве топлива. Особое внимание Евросоюз намерен уделить развитию так называемого зелёного водорода на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), к которым относятся ветряные и солнечные электростанции.