Шувалов заявил о возможности повысить уровень жизни россиян до европейского

Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы в среднесрочной перспективе повысить уровень проживания российской семьи до европейских стандартов. Об этом сказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на втором марафоне «Новое знание».

Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда у нас накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в какой-то среднесрочной перспективе сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская, — заявил Шувалов.

Он добавил, что для этого есть всё, но нужны мобилизация жителей городов и другое взаимодействие их с управляющим составом.

Ранее стало известно, что из-за нехватки денег за последние полгода 39% опрошенных россиян отказывались от покупки необходимых продуктов питания. Необходимую одежду и обувь не смогли себе позволить 52% респондентов. Крупные покупки для дома — 71%.