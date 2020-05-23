Шувалов предупредил о плановом убытке ВЭБ.РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/d2a36c74-9e55-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шувалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что 2020 год национальный институт развития опять закончит с убытком, однако достаточность его капитала сохранится на уровне выше 10%. В 2018 году убыток ВЭБ.РФ оказался равен 175,8 млрд рублей, а в 2019 году сократился до 52,8 млрд рублей.

По словам Шувалова, определённый убыток закладывался ещё до кризиса, вызванного распространением коронавируса. В настоящее же время по поводу кредитных каникул начали обращаться даже хорошие заемщики, отметил глава ВЭБ.РФ в интервью РБК, добавив, что допускает рост проблемной задолженности.

Необходимо понимать, как заёмщики будут себя вести, будут ли они в состоянии платить. Если на несколько месяцев всё приостановится, тогда убыток будет немного больше, — уточнил Шувалов.

Он также рассказал, что ВЭБ.РФ сейчас рассматривает более 30 новых проектов. Объём их инвестиций доходит до 1,7 трлн рублей. Речь идёт о проектах промышленного экспорта, газохимии и аэропортов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заработная плата сотрудников нескольких государственных компаний будет привязана к данным о достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Соответствующий законопроект в третьем чтении 1 апреля приняли депутаты Государственной думы РФ. Теперь ряд госкомпаний обязаны предоставлять данные о KPI в своих ежегодных отчётах.