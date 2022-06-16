Шувалов назвал оптимальные курс доллара и ставку ЦБ Шувалов заявил, что экономике нужен курс в 70 рублей за доллар и ставка ЦБ в 7,5%

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

Новой экономической модели, по которой в ближайшие годы будет развиваться Россия, нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, заявил председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Центробанку стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году.

В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% - на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар - NEWS.ru.) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать, — заявил он.

По словам Шувалова, он сам вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией, которая почти завершилась победой. Он добавил, что сочувствует ЦБ, который всеми силами пытается вернуть утраченный контроль над этим фактором.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале II квартала 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран. К тому же сдерживание роста курса доллара негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.