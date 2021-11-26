Шульгинов оценил мощность «Пакистанского потока»

Глава Минэнерго России: мощность «Пакистанского потока» может достичь 16 млрд кубометров
Анна Акимова
Анна Акимова
09:55, 26 ноября 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Мощность газопровода «Пакистанский поток» может достичь 16 млрд кубометров, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит РИА Новости. Изначально планировалось, что его мощность составит 12,4 млрд кубометров. Соглашение о строительстве газопровода Минэнерго России и посол Пакистана утвердили в мае. Первоначально проект назывался «Север — Юг».
Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток» <...> с пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров газа в год, — сказал Шульгинов на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.
Он также выразил надежду, что акционерное соглашение и договор об оказании содействия проекту со стороны правительства Пакистана будут подписаны до 15 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Газопровод свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями топлива на севере Пакистана. Изначально планировалось, что его протяжённость составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность — до 12,4 млрд кубометров в год.
Ожидается, что строительство газопровода позволит пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность, а также увеличить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.