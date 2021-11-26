Шульгинов оценил мощность «Пакистанского потока»

Мощность газопровода «Пакистанский поток» может достичь 16 млрд кубометров, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит РИА Новости. Изначально планировалось, что его мощность составит 12,4 млрд кубометров. Соглашение о строительстве газопровода Минэнерго России и посол Пакистана утвердили в мае. Первоначально проект назывался «Север — Юг».

Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток» <...> с пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров газа в год, — сказал Шульгинов на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

Он также выразил надежду, что акционерное соглашение и договор об оказании содействия проекту со стороны правительства Пакистана будут подписаны до 15 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Газопровод свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями топлива на севере Пакистана. Изначально планировалось, что его протяжённость составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность — до 12,4 млрд кубометров в год.

Ожидается, что строительство газопровода позволит пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность, а также увеличить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.