Скидка в размере 50% предусмотрена для 60% статей нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в Минюсте.
Всего в проекте нового Кодекса содержится 1666 составов административных правонарушений, возможность уплатить штрафы по ним в уменьшенном размере не распространится лишь на грубые проступки и некоторые нарушения в области дорожного движения. Таким образом, скидка предусмотрена более чем для тысячи статей нового КоАП,
Как писал NEWS.ru ранее, Госдума решает вопрос о соответствии размера административных штрафов в зависимости от МРОТ. Это связано с ужесточением наказания за превышение скорости на дорогах. С инициативой привязки штрафов к МРОТ выступил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. То есть размеры штрафов для физлиц должны зависеть от определённого процента от МРОТ.
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