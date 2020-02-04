https://static.news.ru/photo/f9da7006-46dc-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Скидка в размере 50% предусмотрена для 60% статей нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в Минюсте.

Всего в проекте нового Кодекса содержится 1666 составов административных правонарушений, возможность уплатить штрафы по ним в уменьшенном размере не распространится лишь на грубые проступки и некоторые нарушения в области дорожного движения. Таким образом, скидка предусмотрена более чем для тысячи статей нового КоАП, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Госдума решает вопрос о соответствии размера административных штрафов в зависимости от МРОТ. Это связано с ужесточением наказания за превышение скорости на дорогах. С инициативой привязки штрафов к МРОТ выступил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. То есть размеры штрафов для физлиц должны зависеть от определённого процента от МРОТ.