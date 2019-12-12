https://static.news.ru/photo/9e628ab6-1c92-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Проект новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП) включает в себя новые размеры взысканий с предпринимателей.

Так невыполнение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, налоговой службы и прочих) может обойтись бизнесу в полмиллиона рублей против нынешних 20 тысяч. Сами проверяющие, в случае нарушения действующего законодательства, тоже должны будут, согласно проекту, заплатить больше — до 7 тысяч рублей в первый раз и до 70 тысяч — во второй и последующий случаи, равно как и за грубые нарушения, пишут «Известия».

Минюст пока никак не комментирует данные правки, так как работа над проектом на данный момент не завершена. Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство работает над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях, которую в Госдуме ожидают получить в весеннюю сессию. Об этом сообщил вице-спикер ГД Александр Жуков. По его словам, законодатели осведомлены о практике, когда почти каждую сессию в КоАП предлагается внести различные поправки.