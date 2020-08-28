«Штрафники» ОПЕК+ подтвердили компенсацию неэффективного сокращения добычи

Большинство стран — участниц ОПЕК+, не снизившие объёмы добычи нефти в мае – июле 2020 года в общей сложности на 2,3 млн баррелей в сутки, обнародовали графики компенсации перепроизводства в секретариат организации. 19 августа мониторинговая комиссия ОПЕК+ рекомендовала государствам с неэффективным исполнением сделки компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа – сентября текущего года.
Соответствующие графики участники процесса должны были представить до 28 августа,
Участники сделки ОПЕК+ сокращали извлечение чёрного золота на 9,7 млн б/с в течение мая – июля. Но в мае положения документа выполнили только на 87%, в июне и июле — на 95%, не учитывая добровольное сверхсокращение Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом.
Хуже всего с дисциплиной у Ирака, Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго и Южного Судана. Учитывая компенсацию, окончательное сокращение добычи углеводородов в ОПЕК + в августе – сентябре должно достигнуть 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении между странами. Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ назначили на 16 сентября, а министерского мониторингового комитета — на 17 сентября 2020 года.
Основным условием полного восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте. Такого мнения придерживаются профильные эксперты. В настоящее время объём авиаперелётов примерно на 30% ниже, чем в феврале 2020 года. Это значительно выше апрельского показателя, когда авиасообщение упало на 78%, но фактический расход керосина всё ещё остаётся вдвое ниже уровня 2019 года, отмечают специалисты.
Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали подорожание нефти из-за урагана «Лаура» в Мексиканском заливе. По их мнению, цены могут вырасти до $47 за баррель. Однако возможный экономический эффект продлится недолго.
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