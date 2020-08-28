«Штрафники» ОПЕК+ подтвердили компенсацию неэффективного сокращения добычи

https://static.news.ru/photo/8e2618ce-e93e-11ea-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство стран — участниц ОПЕК+, не снизившие объёмы добычи нефти в мае – июле 2020 года в общей сложности на 2,3 млн баррелей в сутки, обнародовали графики компенсации перепроизводства в секретариат организации. 19 августа мониторинговая комиссия ОПЕК+ рекомендовала государствам с неэффективным исполнением сделки компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа – сентября текущего года.

Соответствующие графики участники процесса должны были представить до 28 августа, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Однако представители делегаций не уточнили, от кого всё ещё ждут графиков, но добавили, что соответствующий документ в ближайшее время ждут от Багдада.

Участники сделки ОПЕК+ сокращали извлечение чёрного золота на 9,7 млн б/с в течение мая – июля. Но в мае положения документа выполнили только на 87%, в июне и июле — на 95%, не учитывая добровольное сверхсокращение Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом.

Хуже всего с дисциплиной у Ирака, Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго и Южного Судана. Учитывая компенсацию, окончательное сокращение добычи углеводородов в ОПЕК + в августе – сентябре должно достигнуть 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении между странами. Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ назначили на 16 сентября, а министерского мониторингового комитета — на 17 сентября 2020 года.

Основным условием полного восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте. Такого мнения придерживаются профильные эксперты. В настоящее время объём авиаперелётов примерно на 30% ниже, чем в феврале 2020 года. Это значительно выше апрельского показателя, когда авиасообщение упало на 78%, но фактический расход керосина всё ещё остаётся вдвое ниже уровня 2019 года, отмечают специалисты.

Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали подорожание нефти из-за урагана «Лаура» в Мексиканском заливе. По их мнению, цены могут вырасти до $47 за баррель. Однако возможный экономический эффект продлится недолго.