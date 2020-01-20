Московский аэропорт Шереметьево рассматривает вариант продажи 30% акций воздушной гавани. Вырученные средства планируется направить на выкуп у государства 30% акций аэропорта.
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Например, у нас рост в 2020 году снизится, а в 2021 году, наоборот, планируем ускорение. Но насколько мы сможем эти прогнозы доказать в переговорах? Поэтому называть цифры я бы не хотел, — отметил Пономаренко.
Основным акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг», которой принадлежит 66% акций, на долю Росимущества приходится 30,43% акций.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» приступила к первому этапу перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в московском международном аэропорту Шереметьево. Первыми направлениями, по которым начался приём и отправка рейсов, стали Хельсинки, Дрезден и Бухарест. К июню 2020 года планируется завершить основной этап перевода рейсов в терминал C.
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