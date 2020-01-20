https://static.news.ru/photo/8f8f6b68-3b2c-11ea-bef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Московский аэропорт Шереметьево рассматривает вариант продажи 30% акций воздушной гавани. Вырученные средства планируется направить на выкуп у государства 30% акций аэропорта.

Об этом рассказал председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко в интервью газете «Ведомости». Он не стал называть примерную стоимость акций, отметив, что она является вопросом переговоров.

Например, у нас рост в 2020 году снизится, а в 2021 году, наоборот, планируем ускорение. Но насколько мы сможем эти прогнозы доказать в переговорах? Поэтому называть цифры я бы не хотел, — отметил Пономаренко.

Основным акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг», которой принадлежит 66% акций, на долю Росимущества приходится 30,43% акций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» приступила к первому этапу перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в московском международном аэропорту Шереметьево. Первыми направлениями, по которым начался приём и отправка рейсов, стали Хельсинки, Дрезден и Бухарест. К июню 2020 года планируется завершить основной этап перевода рейсов в терминал C.