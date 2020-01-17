https://static.news.ru/photo/b887cf32-3925-11ea-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Британско-нидерландская корпорация Shell будет и впредь поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. В компании считают, что он очень важен для энергобезопасности Европы, заявил председатель российского отделения концерна Седерик Кремерс.

Shell является одним из европейских партнёров «Газпрома» по строительству газопровода.

Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект, — пояснил Кремерс, его слова приводит ТАСС.

Вместе с тем представитель компании отметил, что экономическое давление Соединённых Штатов всё-таки влияет на «Северный поток — 2». Это может привести к задержке реализации проекта «на какой-то срок».

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал неприемлемыми антироссийские санкции Вашингтона в энергетическом секторе.