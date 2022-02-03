Shell увеличит поставки газа в Европу в случае санкций против России

Нефтегазовый концерн Shell готов увеличить партии топлива для Европы в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бёрдена. Ван Бёрден заявил, что компания сможет «помочь», управляя европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, как это было в 2021 году.

Обещаем вмешаться и сделать всё, <...> чтобы обеспечить поставки [газа] в Европу, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США и ЕС начали обсуждать с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей возможность поставок природного газа в Европу в случае эскалации конфликта на Украине. Евросоюз также обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит транзит газа в Европу. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ЕС рассматривает любые варианты сотрудничества по газу и будет готов в случае срыва сделки.

В Кремле подчёркивают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надёжности. Тем не менее Евросоюз допускает новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе в области рынка энергоресурсов.