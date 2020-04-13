Экономика

Shell отказалась участвовать в создании СП с «Газпром нефтью»

23:39, 13 апреля 2020
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

«Газпром нефть» продолжит развитие проекта «Меретояханефтегаз» самостоятельно. Концерн Shell уведомил российскую компанию о том, что не будет завершать сделку по созданию совместного предприятия (СП).

На решение Shell повлияли внешние негативные факторы.

«Газпром нефть» продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия (Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО), самостоятельно в соответствии с ранее утверждённым планом работ, — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что до конца 2020 года планируются ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения.

Ранее NEWS.ru писал, что Shell будет и впредь поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. В компании считают, что он очень важен для энергобезопасности Европы.

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