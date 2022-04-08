Shell нашла способ обойти санкции для покупки российской нефти

Британская нефтегазовая корпорация Shell нашла способ обойти санкции для закупки российской нефти. Она ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения для сокращения своих репутационных издержек, пишет агентство Bloomberg.

Речь идёт о закупке российского дизеля и других нефтепродуктов в смеси с продукцией иностранного происхождения. Эту смесь называют «латвийской», так как она производится в латвийском Вентспилсе, куда из Приморска доставляют российские нефтепродукты. Состав российских нефтепродуктов в этой смеси составляет 49,9%, что позволяет не считать исходный продукт российским. Это даёт возможность ряду европейских компаний говорить о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.

[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в РФ или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в РФ продукцию, — говорится в обновлённых контрактах британской компании.

По данным агентства, похожая юридическая лазейка применялась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Нынешние ограничения напрямую не запрещают европейским компаниям закупать российскую нефть, но это чревато значительными репутационными потерями. К примеру, Shell была вынуждена принести извинения 5 марта в связи с резкой критикой из-за покупки российской нефти.

Ранее сенат США 7 апреля принял законопроект о запрете импорта нефти и газа из России из-за событий на Украине. По данным телеканала, 100 конгрессменов поддержали документ, никто не выступил против.