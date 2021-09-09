Shell: большая часть АЗС в России может обанкротиться

Топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства для части независимых АЗС, занимающих 60% рынка. Об этом пишет РБК.

Дело в том, что оптовая цена бензина выросла на 20-30%, в то время как розничные цены — только на 3-6%. Такая ситуация делает ведение бизнеса невыгодным и создаёт для организаций некомфортные условия работы. По словам Маслова, происходящее нельзя «держать на длинном плече», иначе последует череда банкротств.

Он также уточнил, что у большинства АЗС отсутствует возможность добывать нефть самостоятельно, заниматься её переработкой и продавать оптом. Большинство из них предпочитает закупать топливо по оптовым ценам и продавать в розницу — также поступает и Shell. В результате, такие организации оказались под угрозой банкротства и, как следствие, закрытия.

У нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна. Мы сейчас генерируем 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра [бензина]. Это продолжается на протяжении уже восьми месяцев, — добавил топ-менеджер компании.

Помимо высоких оптовых цен, имеется ещё одна проблема, которая пагубно влияет на развитие розницы в России. Это ставки эквайринга. Если для общепита комиссия составляет 0,9-1%, то для АЗС эта ставка — 1,5%. Таким обарзом, на эквайринговую комиссию сети АЗС тратят до 20% от валового дохода с топливных продаж.

Ранее сообщалось, что в России существует не менее 10–15% компаний-«зомби». Это те предприятия, которые относятся к убыточным.