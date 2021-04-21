Шашлычный набор подорожал в РФ на четверть

https://static.news.ru/photo/6a59e796-a30f-11eb-8458-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25%. Сравнивались цены первой половины апреля 2020 и 2021 годов.

Шашлычный набор потянул на 1958 рублей, хотя год назад покупка шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса обходилась в 1561 рубль, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

Его эксперты высчитали, что средний чек на покупку мангала вырос за год на 48%, до 977 рублей, розжига — на 43%, до 195 рублей, готового мясного набора для шашлыка — на 15%, до 304 рублей, а шампуров в комплекте — на 5%, до 254 рублей. Подешевел только древесный уголь, который теперь в среднем стоит 228 рублей, что на 11% ниже прошлогоднего показателя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила жарки шашлыков на дачах. Нарушителям требований грозит штраф от двух тысяч до трёх тысяч рублей. А в случае пожара виновник заплатит до пяти тысяч рублей. Изменения в противопожарных правилах подготовлены в рамках «регуляторной гильотины».