Оценены шансы избавиться от мирового голода к 2030 году

Ликвидировать мировой голод к 2030 году практически невозможно, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. Он обратил внимание на то, что индекс продовольственных цен растёт последние три года, а пандемия коронавируса и ситуация на Украине только усугубили этот кризис, пишет EADaily.

Мы используем одни и те же инструменты относительно вопроса продовольственной безопасности. Каждый год выпускаются тонны докладов, в которых говорится о недостатке ресурсов. Финансовые кризисы, локальные столкновения и т. д. приводят к тому, что такие [проблемные с точки зрения продовольствия] регионы могут понести непоправимый ущерб из-за проблем с поставками, — поделился мнением чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в Российской Федерации и странах СНГ (2012−2016) Анисет Габриэль Кочофа.

Глава Союза сыроваров России Олег Сирота отметил, что видит большие перспективы на фоне западных санкций. По его мнению, сейчас самое время инвестировать в российскую сельскохозяйственную отрасль. Он сравнил пшеницу с бензином в мире автомобилей и подчеркнул, что нельзя просто так выкинуть из мирового рынка самого крупного поставщика пшеницы и удобрений — Россию.

Взлетевшие цены на продукты не снизятся даже при падении доллара, предупредил владелец бренда «Фермер-центр» и генеральный директор компании «Фермер-центр франчайзинг» Илья Сухарев. Так работают торговые сети, они почти не пересматривают себестоимость продуктов в сторону понижения, объяснил он. При этом госрегулирование стоимости в условиях рыночной экономики вряд ли сильно поможет, считает он. Из-за него предприниматель начнёт пытаться продавать какой-то другой товар и повышать цены если не на сахар, то на заменитель.