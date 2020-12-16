Шамалов рассказал об условиях получения акций «Сибура»

https://static.news.ru/photo/c320ceca-4087-11eb-bf02-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Шамалов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генеральный директор компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов заявил, что получал ценные бумаги компании «Сибур» в 2013 году на общих условиях.

Предприниматель, которого ряд СМИ называют бывшим зятем президента РФ Владимира Путина, сообщил, что «рассуждения об уникальности» его положения в опционной программе не соответствуют действительности. По словам Шамалова, информация такого рода направлена на его дискредитацию.

Тема ценных бумаг «Сибура» была поднята в ходе большой пресс-конференции президента. Главу государства попросили прокомментировать материал издания «Важные истории». В статье говорилось, что Шамалов приобрёл 3,8% акций «Сибура», заплатив $100. Путин указал, что все разъяснения на этот счёт уже дала сама компания.

Глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, комментируя ситуацию, рассказал, что компенсация в размере $100 была только формальной частью сделки, содержавшей ещё несколько условий.

Шамалов, в заявлении переданном РБК пресс-службой «Ладога Менеджмент», пояснил , что являлся участником опционной программы мотивации наравне с другими менеджерами компании.

Условия моего участия в программе не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова и других топ-менеджеров. Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, — подчеркнул предприниматель.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью о Шамалове «информационным вбросом».