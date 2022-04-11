«Северсталь» может не выплатить дивиденды за два квартала

Руководство компании «Северсталь» отказалось рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды акционерам за IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года, сообщает ТАСС. Уточняется, что такое решение обусловлено нынешней макроэкономической ситуацией. Вопрос о выплате дивидендов по результатам IV квартала 2021 года планируют рассмотреть на годовом общем собрании акционеров 20 мая.

В текущей макроэкономической среде менеджмент не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года. Совет директоров рассмотрит и финализирует рекомендации по дивидендам при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию акционеров, — приводит издание комментарий руководства компании.

Кроме того, менеджмент «Северстали» решил временно не публиковать финансовые результаты за I квартал 2022 года.

В начале марта пресс-служба «Северстали» подтвердила NEWS.ru прекращение поставок стальной продукции в страны Евросоюза. Меры связаны с санкциями, наложенными ЕС на известных россиян, в том числе на председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв сообщил, что санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупные убытки российских производителей составят около $9 млрд. По его словам, не ушедший на экспорт металл постараются перенаправить в страны Ближнего Востока и на внутренний рынок РФ.