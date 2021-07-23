«Северный поток» запустили после ремонта

Поставки газа по «Северному потоку» были восстановлены после 10 дней техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные операторов трубопровода NEL и OPAL.
Плановый ремонт был завершён, и поставки газа по «Северному потоку» возобновлены с 08:00 по московскому времени, следует из данных
Ранее Кремль прокомментировал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».