«Северный поток» запустили после ремонта

Поставки газа по «Северному потоку» были восстановлены после 10 дней техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные операторов трубопровода NEL и OPAL.

Плановый ремонт был завершён, и поставки газа по «Северному потоку» возобновлены с 08:00 по московскому времени, следует из данных NEL и OPAL . До этого поставки газа были остановлены 13 июля, при этом все работы согласовывались с партнёрами по транспортировке. На время ремонта «Газпром» возмещал часть поставок из своих хранилищ в европейском регионе.

Ранее Кремль прокомментировал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».